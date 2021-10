Ratinger Wirtschaft : Real: Übernahme-Pläne werden nicht bestätigt

Ratingen Was wird aus den Märkten in Breitscheid und West?

Die Gerüchteküche brodelt, und in der Stadt wird das Thema heiß diskutiert. Übernimmt Kaufland den Real-Markt in Breitscheid? Und Edeka den Real-Markt in West? Die Real-Pressestelle hat eine Liste veröffentlicht, in der die faktischen Übernahmen bereits verzeichnet sind. Ein Pressesprecher von Real betonte auf RP-Anfrage, dass man Übernahme-Pläne für West und Breitscheid zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen könne.