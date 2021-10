Ratingen : Bürger Union fordert Schub für Westbahn

Ratingen Bei den Haushaltsplanberatungen gab es viele Vorschläge – auch mit Blick auf die Infrastruktur.

Stadtentwicklungsgesellschaft Der Wohnungsbau, die strategische Entwicklung von Gewerbeflächen, die Infrastruktur und der Aufbruch in ein nachhaltiges Ratingen sind wichtige Projekte, die in den vergangenen Jahren weitgehend liegen geblieben seien, so die Fraktion. Aufgrund der in der Stadtverwaltung fehlenden Kapazitäten benötige man eine externe Unterstützung. Dies gilt insbesondere für die notwendigen Planungen im Hinblick auf die Realisierung der Weststrecke. Im Umfeld der drei Haltepunkte Ratingen West, Tiefenbroich und Lintorf müssten zeitnah konkrete Planungen beginnen, die über allgemeine Rahmenplanungen hinausgehen. Diese Herausforderungen würden sich nur über privatrechtliche Strukturen lösen lassen, so die BU.