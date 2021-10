Nahe Heiligenhaus : 25-Jähriger nach Überschlag-Unfall auf der Intensivstation

Heiligenhaus Ein Überholmanöver ging nach Polizeierkenntnissen am Montagsabend, gegen 21.15 Uhr, einem Unfall auf der A 44 voraus. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer aus dem Autowrack.

(köh) Der 25-jährige Renaultfahrer erlitt schwere Verletzungen und wird intensivmneidzinisch betreut, so die Polizei Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage.

Zunächst hatte die Kreisleitestelle die Velberter Feuerwehr alarmiert. Stichwort: „Person eingeklemmt“. Nahe Heiligenhaus-Hetterscheidt sollte auf der A44 in Fahrrichtung Düsseldorf ein Wagen verunglückt sein und rauchen. Fraglich war zunächst, ob er sich überschlagen hatte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte zunächst nur ein auf dem Seitenstreifen abgestellter Wagen gesichtet werden. Eine Augenzeugin berichtete, dass ein Fahrzeug nach rechts von der Autobahn abgekommen sei. Daraufhin wurde der Bereich der Einsatzstelle weiter erkundet und der Renault auf dem Dach liegend auf der Rückseite einer Böschung auf einem Wirtschaftsweg neben der Autobahn gesichtet. „Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über den Wagen verloren, war die Böschung hinauf gerast und anschließend die Rückseite dieser Böschung hinunter geschlittert, wobei sich der Wagen überschlug“, so der Polizeisprecher zu den Ergebnissen der Unfallermittler. Weitere Menschen hätten sich nicht im Auto befunden, wie Untersuchungen per Wärmebildkamera dann ergeben hätten.