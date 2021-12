Sterbebegleitung in Radevormwald : Hospiz ist auf Spenden angewiesen

Sterbebegleitung in Radevormwald

Radevormwald Der Hospizverein hatte sich auf eine Zuwendung der Stadt gefreut, der RUA-Antrag wurde indes abgelehnt. Vereinsvorsitzender Georg Kalkum erklärt, warum die Finanzierung jedes Jahr ein Kampf ist.

Das Ambulante Ökumenische Hospiz in Radevormwald bekommt zwar Mittel der Krankenkassen für seine Arbeit. Allerdings nur zu etwa zwei Drittel, ein weiteres Drittel muss durch Spenden finanziert werden. „Das ist jedes Jahr aufs Neue ein Kraftakt. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass wir die Spenden sicher in der nötigen Höhe bekommen“, sagt der Vorsitzende des Hospizvereins, Georg Kalkum. „Das Jahr 2020 war diesbezüglich sehr schlecht. Unser Jahreshaushalt umfasst immer rund 120.000 Euro, die 40.000 Euro, die wir selbst finanzieren müssen, haben wir in 2020 wegen eingebrochenen Spendenaufkommens um etwa 13.000 Euro verfehlt“, sagt Kalkum weiter.