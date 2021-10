Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens feiern 15:2-Schützenfest gegen Solingen

Ratingen Schützenfest für die Ice Aliens: Die Ratinger Eishockeyspieler bauen mit einem 15:2-Erfolg über den EC Bergisch Land ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte aus.

Die Ratinger Ice Aliens haben die Führung an der Tabellenspitze der Qualifikation zur Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga, die sie am Freitag mit dem 6:2-Sieg beim Neusser EV übernommen hatten, direkt ausgebaut. In einer sehr fairen Partie mit nur drei Strafzeiten fuhren sie gegen den EC Bergisch Land am Sonntagabend daheim ihren zehnten Sieg in Folge ein. Es wurde mit 15:2 ein sehr deutlicher gegen die Raptors.