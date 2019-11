Ratingen : Info-Stand: Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Ratingen (RP) Die Sicherheitsberater des „Aktionsbündnisses Seniorensicherheit“ (ASS!) informieren am Montag, 25. November, zum Thema „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ an einem Beratungsstand im Edeka Kels zwischen 10 und 12 Uhr an der Homberger Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Insbesondere zur jetzt angebrochenen dunklen Jahreszeit möchte man auf die Gefahren für Fußgänger und Radfahrer als sogenannte „schwache Verkehrsteilnehmer“ aufmerksam machen und durch Infomaterial und verschiedene Anschauungsobjekte auf mögliche Gefahrenpunkte hinweisen.