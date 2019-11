Ratingen : Neue Fahrbahn für die Werdener Straße

(RP) Nach Abschluss der Verlegung der Fernwärmeleitungen und der Sanierung des ersten Fahrbahnabschnitts in der Werdener Straße wird dort nun die Fahrbahndecke im zweiten Bauabschnitt wiederhergestellt.

Geplant ist die Baumaßnahme ab Montag, 25. November, mit einer Dauer von etwa acht Tagen. Während dieser Bauzeit ist die Werdener Straße vom Parkplatz am Friedhof bis zur Ecke Mülheimer Straße nur einspurig befahrbar. Um die Zufahrt zum St. Marien-Krankenhaus durchgehend zu gewährleisten, wird in dem Bauabschnitt eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Mülheimer Straße eingerichtet.