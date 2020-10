Mitgründer des Stadtmarketings in Heiligenhaus : Trauer um Rolf Watty – Vordenker auf vielen Feldern

Heiligenhaus Rolf Watty ist nach kurzer schwerer Krankheit am 24. September im Alter von 85 Jahren gestorben. Der tief im Katholizismus verwurzelte Jurist hinterlässt viel Bleibendes für das Leben in der Stadt.

Seine Erkenntnisse aus langjährigen privaten Studien der Theologie, Soziologie Philosophie, Bildender Kunst, Musik und der Geschichte setzte der gebürtige Düsseldorfer über Jahrzehnte in unterschiedlichen Gremien seiner Wahlheimat um, so in religiösen und sozialen Verbänden, vor allem aber im Stadtmarketing und im Geschichtsverein. Rolf Watty half wo die Not am größten war, kümmerte sich um die Integration von Asylanten und Flüchtlingen ,sponserte zahlreiche Projekte, gab kulturelle und historischen Impulse. Und das alles mit dem Ziel die Kommune innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft für ihre Bürger lebens- und liebeswerter zu gestalten