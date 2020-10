Ratingen : Kulturamt gibt neues Programm heraus

Ratingen „Ratingen live“ beinhaltet die Höhepunkte der kommenden drei Monate. Trotz der Corona-Pandemie sind unter Berücksichtigung der geltenden Hygienebedingungen wieder Veranstaltungen möglich.

„Ratingen Live“ wird vom Amt für Kultur und Tourismus herausgegeben, erscheint alle drei Monate zum Quartalsanfang und ist in den öffentlichen Einrichtungen im Stadtgebiet sowie in zahlreichen Buchhandlungen, Apotheken und Hotels kostenlos erhältlich. Außerdem steht er auf der städtischen Internetseite in der Rubrik „Freizeit, Kultur, Sport, Tourismus“ zum kostenfreien Download bereit. Dort können Veranstalter auch eigene Veranstaltungen per Online-Formular melden, die dann im städtischen online-Kalender und – je nach Platzmöglichkeit – auch im gedruckten Veranstaltungskalender „Ratingen Live“ veröffentlicht werden.