Kunst aus Ratingen : Ratinger Künstler fertigen Werk für das Rathaus

Ratingen Verein Ratinger Maler überreicht die Arbeit an Bürgermeister Klaus Pesch. Das ein mal zwei Meter große Werk zeigt Ansichten aus allen Stadtteilen. Es soll im Rathaus hängen.

32 Mitglieder des Kunstvereins Ratinger Maler fertigten ein zweiteiliges, insgesamt ein mal zwei Meter großes „Malermosaik“ mit Ratinger Motiven aus allen Stadtteilen an. Am Sonntag der Stichwahl überreichte die Vereinsvorsitzende Elfi Lüdtke das Werk Bürgermeister Klaus Pesch für das Rathaus während einer Feier in der denkmalgeschützten Halle der ehemaligen Ratinger Maschinenfabrik und Eisengießerei. Mit dabei Herausforderer Rainer Vogt. Wegen der Corona-Beschränkungen fand diese Feier in kleinerem Rahmen statt. Gleichzeitig stand das neu gegründete „Kleine Theater nebenan“ mit der Premiere des Schauspiels „Kunst“ auf der Bühne.