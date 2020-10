Fußball : Ratingen 04/19 tritt beim Primus Bocholt an

Ratingen Nach der wegen Corona ausgefallenen Heimpartie gegen den FC Kray wartet nun am Mittwoch eine besondere Herausforderung auf die Mannschaft von Martin Hasenpflug.

Beide Tore fielen erst spät in der Schlussviertelstunde. Zunächst brachte Tim Potzler seine Farben mit 1:0 in Front. Kurz darauf traf der aus den USA zurückgekehrte ehemalige 04/19-Junioren-Spieler Kevin Neumetzler zum 2:0. Beide Torschützen sind erst 20 Jahre alt und bewiesen ihr Talent – und dass sie Tore schießen können. Das freute auch Trainer Hasenpflug, der überhaupt mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden war.

Am Mittwoch wird es aber richtig ernst. Denn dann steht der siebte Spieltag an. Die Ratinger müssen beim derzeitigen Primus 1. FC Bocholt antreten (19.30 Uhr, Am Hünting, Gigaset-Arena-Stadion). Die Gastgeber führen mit der makellosen Bilanz von 18 Punkten die Tabelle an. Zudem stellen sie mit 18 Toren den zweitstärksten Angriff der Liga. Damit ist klar, dass die Ratinger Außenseiter sind.