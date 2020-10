Heiligenhaus : Containerbrände an der Gesamtschule

Heiligenhaus Es gab Schäden am Gebäude, aber aufmerksame Passanten verhinderten schlimmere Folgen. Die Feuerwehr ärgert sich nicht nur über die Brandstiftung, sondern auch über „Einsatztourismus“. Resümee der Schule: „Glück im Unglück.“

Gegen 20.36 Uhr war der Notruf eingegangen. So sei die Brandentwicklung der Müllcontainer mit starkem Rauch am Eingangsbereich zum Schulhof noch ohne größere Schäden händelbar gewesen seien, erklärt der Wehrchef. Er gehörte am Samstag im Rahmen einer übergeordneten Einsatzleitung mit Blick auf die anhaltenden Container-Brandstiftungen zu den ersten Einsatzkräften am Brandort. Aufgrund einer anfänglich unsicheren Brandlage erklang die Sirene, für die Bevölkerung ging jedoch keine Gefahr aus. Bis zu 25 Einsatzkräfte waren dann im Einsatz. „Einen Teil der angeforderten Kräfte konnten wir dann aber wieder zurück schicken.“ Durch die Hitzeentwicklung sei gerade zu der Zeit, als Vollmar eintraf, eine Scheibe im Schulgebäude mit einem relativ großen Knall geplatzt, auch die Fassade wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. „Mit der sogenannten Riegelstellung konnten wir das Gebäude dann vor dem Feuer abschirmen, so dass keine weiteren Schäden an der Immobilie entstanden sind.“ Etwa 50 Schaulustige, darunter auch Eltern und ihre Kinder, versammelten sich am Samstagabend am Rande des Einsatzortes, behinderten die Helfer jedoch nicht.