Liebfrauenschüler und Fotokünstler zeigen Arbeiten : Museum eröffnet zwei Ausstellungen

Ratingen Das Oberschlesische Landesmuseum präsentiert ab 11. Oktober gleich zwei Ausstellung zum Thema „Schöpfung bewahren – Natur-, Klima- und Umweltschutz“.

Die Fotografengruppe „Karbon“, das sind Kaja Cyfka, Damian Cyfka, Tomasz Rybok und Maciej Mutwil. Sie setzen sich mit dem industriellen Erbe und dem Strukturwandel in Oberschlesien auseinander. Ziel der 2013 gegründeten Vereinigung ist es, die Menschen auf den tiefgreifenden Wandel des postindustriellen Oberschlesiens durch fotografische Dokumentation aufmerksam zu machen. Die Fotokünstler präsentieren dazu einen Teil des Projektes „Planet Silesia“, in dem sie schlesische Industriehalden als künstliche, durch den Eingriff des Menschen in die Landschaft geschaffene Phänomene in den Blick nehmen.