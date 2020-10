In Ratingen : Gespräche und Infos zum Welthospiztag am Samstag

Ratingen Am 10. Oktober ist Welthospiztag. Unter dem Motto „Solidarität bis zuletzt.“ lädt die Hospizbewegung Ratingen e.V. von 10 bis 13.30 Ur zu einem Infostand im Bereich des Marktplatzes ein.

Das Bundesverfassungsgericht selbst hatte in seinem Urteil auf die drohenden Gefahren hingewiesen, etwa dass die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe zu einer gesellschaftlichen Normalisierung der Suizidhilfe führen und sich der assistierte Suizid als normale Form der Lebensbeendigung etablieren könnte. „Wir wissen aus unserer täglichen Arbeit, dass ein Suizidwunsch Gründe hat, zum Beispiel die Angst vor Schmerzen und schweren Symptomen, vor Einsamkeit und Apparatemedizin sowie die Befürchtung, auf Hilfe angewiesen zu sein und seinen An- und Zugehörigen zur Last zu fallen“, so Kohlstruck. „Unsere Aufgabe, die der Koordinatorinnen und unserer mehr als 70 Ehrenamtlichen, ist es, diese Ängste wahrzunehmen und Alternativen zu zeigen.“