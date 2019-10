Heiligenhaus : Streit zwischen Fraktionen in Sachen Hitzbleck-Zukunft

Heiligenhaus (köh) „Wir stehen weiter unverändert zu dem im Bau befindlichen Einkaufszentrum des Investors HBB“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Ralf Herre. Für die Christdemokraten zeige die jüngst aufgekommene Diskussion klar, wie weit weg die WAHL-Fraktion von den Interessen der Heiligenhauser Bevölkerung sei und damit das gesamte Vorhaben gefährde.

So reagiert die CDU auf Kritik an den Planänderungen und Perspektiven für das Nahversorgungszentrum. .„Es werden Einzelhändler gegen Investoren ausgespielt, unhaltbare Anschuldigungen verbreitet, anstatt sich zu freuen, dass endlich auch einmal in Heiligenhaus ein neues modernes Einkaufszentrum in der Innenstadt gebaut wird“ – so sieht es Herre. Aus Sicht der CDU sollten alle Ratsparteien ihren „positiven Beitrag dafür leisten, dass dieser Meilenstein in der Stadtentwicklung schnellstmöglich umgesetzt wird. Das Einkaufszentrum wird die Innenstadtentwicklung deutlich beleben und die heutigen Wünsche der Käuferschaft erfüllen, nur so werden wir dann auch neue Geschäfte mit zusätzlichem Angebot an die Hauptstraße zu bekommen“.