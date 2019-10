Ratingen : Club Ratinger Maler stellt zum Jubiläum in Hösel aus

Zur Eröffnung bietet das Oberschlesische Landesmuseum am Sonntag einen ganztägigen Herbstmarkt an.

(jün) Mit der ersten Ausstellung im Jahr 1979 in der Sparkasse Ratingen startete der Club Ratinger Maler und entwickelte sich kontinuierlich weiter. Gegründet wurde der Club von Otto Bartsch, der aus Leobschütz in Oberschlesien stammt. Heute zählt der Club Ratinger Maler fast 50 Mitglieder.

Der Club Ratinger Maler feiert sein 40-jähriges Bestehen nun im Rahmen einer Sonderausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum in Hösel, die am Sonntag eröffnet wird, und blickt auf erfolgreiche Jahre zurück. Das OSLM stellt aus Anlass des besonderen Jubiläums wieder einen Teil seiner Räume zur Verfügung und zeigt damit seine Verbundenheit mit dem Stadtteil und den Bewohnern der Stadt.

Die Exponate sind nicht unter einem Titel vereint, vielmehr soll das Wechselspiel von unterschiedlichsten Arbeiten, individuellen Auffassungen und Ausdrucksweisen der Künstler in der Ausstellung zu einem Dialog führen. Die Künstler sind gefordert, Werke, die typisch für sie sind aus den letzten zwei bis drei Jahren auszuwählen, um diese in einer großen Ausstellung zu präsentieren. Eine Auswahl an Malerei, Zeichnungen, Bilderhauerarbeiten und Objekten bildet diese Vielfalt ab. Die Club-Mitglieder kommen aus verschiedenen EU-Ländern, aus Kanada, Japan und den USA, allein das trägt zur Diversität bei und bereichert.

Gleichzeitig findet am Sonntag zum dritten Mal im Oberschlesischen Landesmuseum ein herbstlicher Handwerker- und Delikatessenmarkt statt. Traditionsreiche Handwerkskunst aus Oberschlesien und anderen Regionen sowie lokale und schlesische Spezialitäten werden angeboten. In gemütlicher Atmosphäre zwischen den einzelnen Ständen schlendern und diverse Köstlichkeiten ausprobieren – beim ganztägigen Herbstmarkt ist für jeden etwas dabei. Ergänzt wird der Markt durch ein spannendes Programm für Groß und Klein.

Das Programm: Um 11.30 Uhrwird die Sonderausstellung „40 Jahre Club Ratinger Maler“ im Haus Oberschlesien, Bahnhofstraße 71 eröffnet. Um 13 Uhr bietet das Oberschlesische Landesmuseum einen Rundgang durch die Dauerausstellung des Museums an. Um 16 Uhr gibt es eine Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kindheit und Jugend in Schlesien“. Kinder können Kuscheligel basteln und Igelbrötchen backen Der Eintritt, die Teilnahme an den Führungen sowie an den Programmen für Kinder sind kostenfrei.