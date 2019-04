Heiligenhaus : CDU bündelt Anwohner-Wünsche

Heiligenhaus Diskussion um den Ausbau an Nordring und Panoramagärten läuft.

Zusätzlich wird ein beidseitiger Fahrradbedarfsstreifen auf der ahrbahn begrüßt. „Besser wäre aus unserer Sicht ein richtiger Fahrradweg zum Schutz der Kinder“, macht der stellvertretende Bürgermeister Heinz-Peter Schreven deutlich. Ein weiteres Ergebnis aus der Bürgerversammlung: Eine Einengung der Fahrbahn soll die Fahrgeschwindigkeiten senken, damit eine Anordnung von Tempo 30 verhindert werden kann. „Im Wohngebiet Panoramagarten werden so viel öffentliche Stellplätze wie möglich gefordert, um ein geordnetes Parken zu ermöglichen“, gibt Herre die Wünsche der Anwohner wieder.

„Das Thema schnelles Internet hat in dem Wohngebiet auch noch Luft nach oben“, macht Schreven deutlich. Die Ausbauplanungin dem Gebiet will man gemeinsam nach dem Verkauf der restlichen Grundstücke in einem weiteren Bürgerforum mit der CDU Fraktion diskutieren