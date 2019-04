Neue Vorsitzende der CDU : CDU-Wünsche für Gelderns Innenstadt

Jutta Manten (CDU) und Ortsbürgermeister Johannes Leurs haben viele Ideen für die Gelderner Innenstadt. Foto: Dirk Möwius

Geldern Jutta Manten sprüht als neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes nur so voller Ideen für eine attraktivere Innenstadt. Ortsbürgermeister Johannes Leurs sieht auch viel Handlungsbedarf. Zu unpolitisch agiert ihnen der Stadtverband.

Beim Blick in die Issumer Straße sind sie sich einig. Dringend müsse die Fußgängerzone modernisiert werden, so sei Gelderns 1-A-Lage nicht mehr zeitgemäß. Johannes Leurs, Ortsbürgermeister von Geldern, und Jutta Manten, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, wollen ihre politischen Möglichkeiten nutzen, um die Innenstadtentwicklung voranzubringen.

Da laufe zwar einiges, aber aus Sicht der Gelderner Christdemokraten nicht immer mit den richtigen Schwerpunkten. Immerhin spreche man nun seit 2010 über das Integrierte Handlungskonzept (IHK), erinnert Leurs. Und dass an der Issumer Straße etwas passieren müsse, sei von Beginn der Diskussion an klar gewesen. Nun blicke man stark auf das Kapuzinertor, aber auch der Westwall und die Gassen der Innenstadt dürften dabei nicht vergessen werden. Und so sehr beide der derzeitige Umbau Bahnhofstraße freut, vermissen sie ein Konzept für das zentrale Stück der Straße zwischen Südwall und Markt. „Zu viele wichtige Dinge bleiben liegen“, sagt Leurs. Nun müsse man sich Sorgen machen, dass die handelnden Akteure wie die Beigeordnete Petra Berges oder Wirtschaftsförderer Tim van Hees-Clanzett aufhören oder neue Aufgaben übernehmen. Dann gehe viel Wissen über die intensiven Vorgespräche und Planungen verloren.

Info Der Vorstand der Gelderner CDU Vorstand Zum Vorstand des CDU-Ortsverbands gehören neben Jutta Manten auch die stellvertretenden Vorsitzenden Heinz Giesen, Albrecht Murmann und Johannes Velmans. Hinzu kommen Schriftführer Dr. Ralf G. Jahn und der Mitgliederbeauftragte Karl-Heinz Biermann. Beisitzer sind Jan Hermes, Agnes Link, Silke Mogritz, Walter Schröder, Dr. Karl-Leo Terhorst und Katrin Velmans.

Leurs zeigt sich begeistert vom Engagement der Ortsvereinsvorsitzenden, die seit gut 100 Tagen in der Verantwortung steht. „Politik macht Spaß“ ist ihr Motto, mit dem sie den ganzen Vorstand mitreißen könne. Gemeinsam wolle man Gelderns Stimme in der CDU stärken. Dafür suche der Ortsverbandsvorstand jetzt intensiv das Gespräch mit den Gelderner Akteuren wie dem Werbering, den Kirchengemeinden oder BiB und Wirsing. Jutta Manten: „Wir wollen mit offenem Ohr auf dem Marktplatz hören, wo die Menschen der Schuh drückt. Ich möchte von den Bürgern in Geldern wissen, was ihnen auf der Seele brennt.“

So monieren beide, dass es in Geldern immer noch nicht den City-Manager gibt, der sich nicht nur um das Leerstandmanagement kümmern sollte. Mit seiner Hilfe könnte sie sich auch mehr Aktivitäten in der Innenstadt vorstellen, vom Erdbeer- und Spargelmarkt über ein Sportfest bis hin zur „langen Nacht der Klassik“. Jutta Manten: „Was am Niersforum so gut ankommt, muss doch auch auf dem Markt möglich sein.“ Leurs schlägt vor, neben dem Kapuzinertor auch den Platz der weiten Einfahrt zur Sparkassentiefgarage mit mehr Aufenthaltsqualität zu versehen. Gerade dort gebe es viel Gastronomie. Ein Dorn im Auge ist ihm weiterhin das Vorhaben, am früheren Trinkgut-Markt einen Aldi anzusiedeln. Dort gehöre Wohnbebauung hin.