Ratingen : Kompostierungsanlage: Zwei Einsätze für Feuerwehr

(RP/kle) Die Feuerwehr wurde gestern Morgen zu einer Rauchentwicklung bei der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft in Breitscheid alarmiert. Auf dem Hof des Unternehmens ist biologisches Erstschreddergut aus Grün- und Holzabfällen, vermutlich durch die Zersetzungsprozesse, so aufgeheizt worden, dass es sich an Stellen entzündet hatte.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine offene Flammenbildung auf dem außen gelagerten Rotteberg erkennbar, die über eine Drehleiter abgelöscht wurde. Weiterhin wurde mittels Radlader des Betriebes das betroffene Material umgesetzt und ausgebreitet, damit Löschmaßnahmen direkt durchgeführt werden konnten. Nach rund einer Stunde waren die Maßnahmen abgeschlossen, und der Betrieb wurde an den Leiter übergeben.

Kurz nach der Rückkehr auf der Hauptfeuerwache erreichte die Feuerwehrleute ein erneuter Alarm zum selben Betrieb. Wieder waren Rauch und Flammen aus der Rotte sichtbar. Umgehend wurden die Einsatzmaßnahmen erneut aufgenommen. Über die Drehleiter wurde der Löschangriff vorgenommen, weitere Kräfte bereiteten die Löschmaßnahmen im Bereich des Rottegutes vor.