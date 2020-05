Heiligenhaus : Ferienprogramm unter neuen Vorzeichen

Programmleiter Kristian Slyczuk, und Clubchefin Edelgard Eichberg am Wandbild des Clubs – es ist Teil des Kinder-Stadtplan-Logos. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Es kommt wieder Leben in den Club: In der kommenden Woche beginnen die Anmeldungen zur vormals so genannten Stadtranderholung. Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Corona-Schutz stehen im Mittelpunkt. Das Programm musste zudem abgespeckt werden. Längst nicht alles Altgewohnte ist machbar,.

Die gute Nachricht: Das städtische Ferienprogramm wird auch in diesem Jahr stattfinden – fünf Wochen, die allerdings ein bisschen anders werden als gewohnt. Die wohl auffälligste Neuerung hat dabei gar nichts mit den Bedingungen ubm Infektionsschutzmaßnahmen zu tun, sondern mit dem Standort: „Wir wollen weg von dem Namen ‚Stadtranderholung‘. Nachdem das Ferienprogramm in Isenbügel oder der Unterilp wirklich am Stadtrand war, ist es in der Gesamtschule nun mitten in der Stadt. Da passt der Name nicht mehr“, sagt die Chefin des Clubs, Edelgard Eichberg.

In deren Verantwortungsbereich liegt das Ferienprogramm seit einigen Jahren und seit 2018 hat es seine Heimat im Schulgebäude genau gegenüber gefunden. Ihr sei völlig klar, dass der feststehende Begriff, geprägt in Generationen von Ferienkindern, hartnäckig bleiben wird. „Wir überlegen, für das nächste Jahr vielleicht einen Wettbewerb zu einem tollen, neuen Namen auszurufen“, verrät die Club-Chefin. In diesem Jahr allerdings steht das Programm für die Sechs- bis Zwölfjährigen in den ersten fünf Ferienwochen sowieso erst einmal unter der Devise „Abstand halten“ und trotzdem zusammen rücken. „Es wird kleiner, denn wir müssen die Abstandsregeln hier natürlich einhalten.“ 60 Kinder finden Platz, statt der sonst üblichen 80. „Dafür gibt es erstmals die Möglichkeit einer Halbtagsbetreuung, also entweder vormittags oder nachmittags. Das wurde in vergangenen Jahren nachgefragt.“ Für die kleineren Gruppen zu jeweils zehn Kindern lassen sich die Mitarbeiter dann wieder ordentlich was einfallen. Verzichtet wird aber in diesem Jahr auf weiter weg liegende Ausflüge, wie etwa an den Blauen See in Ratingen oder zum Indoorspielplatz. Stattdessen setzt das Team auf Gäste. So war beispielsweise bereits eine Falknerin zu Gast. Und auch ein Zauberer könnte dieses Jahr wieder Magie in die Ferienzeit bringen.

INFO Guter Start in die Sommerferien Die Anmeldung für das Ferienprogramm erfolgt ab Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr persönlich im Club Heiligenhaus. Für die Anmeldungen müssen alle nötigen Bescheinigungen sowie das Impfbuch (Maserimpfung) mitgebracht werden. Die Gebühr ist bei Anmeldung bar zu zahlen. Für Gäste aus umliegenden Städten gibt es eine Warteliste. Weitere Informationen zu Ablauf, Kosten und Anmeldung auf www.ferienbetreuungheiligenhaus2020.de

Auch im Club spielt sich nach der Schließung der Alltag wieder ein. Die ersten Kindergruppen sind schon wieder da und die Kursangeboten werden fortgeführt; der Einzel-Gitarrenunterricht zum Beispiel. Ebenso der Yoga-Kurs. Abgesagt werden musste dagegen das Zumba-Angebot, das sei räumlich derzeit nicht zu stemmen. Am nächstem Donnerstag, 4. Juni, 14.30 bis 17 Uhr, beginnt auch wieder die Hausaufgabenbetreuung für die erste bis fünfte Klasse. Betreut werden Kinder und Jugendliche von qualifizierten Mitarbeitern, die bei Bedarf Hilfestellung sowie Anleitung zum selbständigen und konzentrierten Bearbeiten der Schulaufgaben geben. (Anmeldung erforderlich). „Unser Vorteil ist, dass wir für die Zeit der EM ohnehin weniger Veranstaltungen eingeplant haben, da müssen wir nun auch nichts absagen“, erklärt Eichberg. Wer die Konzerte mit Club-Atmosphäre vermisst, der kann sie sich übrigens immer noch ins Haus holen. Die Stripped-Down-Sessions (Unsere Zeitung berichtete) würden sich online großer Beliebtheit freuen und darüber freut sich auch Eichberg. Die Idee: 25 Musiker aus dem Umkreis haben insgesamt 14 Konzertvideos eingespielt.