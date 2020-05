Heiligenhaus : Campus: 20.000 Euro für Studenten in Not

Campus: 20.000 Euro für Studenten in Not

Heiligenhaus Professoren der Hochschule Bochum und Fördergesellschaft stocken Sozialbudget mit Spenden auf. Die Idee: 300 Euro Monatsunterstützung kann es auf Antrag für bedürftige Studenten geben.

(RP/köh) Die Folgen der Corona-Pandemie treffen viele Lebensbereiche und sind manchmal sogar existenzbedrohend. In Zeiten, in denen ein Teil der Studentinnen und Studenten der Hochschule Bochum – wie auch an den weiteren Hochschulen des Landes – sich ihr Studium teilweise oder zur Gänze nebenbei durch Arbeiten selbst finanzieren müssen, sind viele von ihnen auf zusätzliche Unterstützung angewiesen.