Heiligenhaus : IMS – eine Weltfirma in Hetterscheidt wird 40

Heiligenhaus Die größten Stahlhersteller weltweit nutzen hochspezialisierte Messgeräte aus Hetterscheidt-Nord. Dort ist seit 1987 die IMS-Zentrale. Die Ursprünge der Firma liegen noch länger als 40 Jahre zurück.

Schon das Luftbild vom Gewerbegebiet Hetterscheidt macht deutlich: Die Firma IMS Messsysteme hat starke Wurzeln in der Stadt geschlagen. Derzeit ist eine weitere Expansion mit noch mehr Gebäuden und Fläche geplant. Zudem hat man Grund zu einem Rückblick – und zum Feiern: Die Firma wurde vor 40 Jahren in Kettwig gegründet, aber die Ursprünge reichen noch weit dahinter zurück.

Zunächst aber zieht die Geschäftsführung eine Zwischenbilanz der Coronakrisen-Folgen: „Auch wenn die Auftragseingänge aktuell rückläufig sind, erreichen die IMS seit einiger Zeit wieder positive Signale. Für einige der in 2020 bestellten Systeme ist die Auslieferung erfreulicher Weise auf Kundenwunsch noch für dieses Jahr geplant. Der Löwenanteil der Bestellungen kommt hierbei aus Deutschland und Europa, gefolgt von Asien, Südamerika und damit aus ehemaligen Krisengebieten, die das Gröbste überstanden haben und in denen die Wirtschaft wieder anläuft sowie aus Ländern, die aktuell die ersten Schritte in Richtung neuer Alltag gehen. Aufträge in den USA sind bisher kaum von der Krise betroffen“, teilen Richard Rak und Hendrik Schultes mit.