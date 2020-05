Zu Pfingsten : Gläubige feiern Gottesdienste draußen

In den Stadtteilen Ost und West feiern die Gemeinden ihre Pfingstgottesdienste unter freiem Himmel. Die Gemeinde Lintorf-Angermund feiert „im Wald“. Dazu ist eine Anmeldung zwingend erforderlich.

Er war schon eine kleine Tradition und ist in diesem Jahr nicht an bewährter Stelle möglich: der ökumenische Gottesdienst am Pfingstsonntag im Zelt im Rahmen des Ratingen Kulturfestivals „ZeltZeit“. Die „ZeltZeit“ am grünen See musste wegen Corona abgesagt werden. „Aber Pfingsten ist nicht abgesagt“, sagen die Pfarrer Ulrich Kern, Stephan Weimann und Matthias Leithe. An Pfingsten feiern die evangelischen und katholischen Christen auch in diesem Jahr den Geburtstag der Kirche.