Grundschul-Termine : Anmeldefrist für die Erstklässler des Jahres 2020 läuft

Heiligenhaus (RP) Das Anmeldeverfahren für die erstklässler des kommenden Jahres folgt einem genauen Zeitplan. erster Schritt: Bis spätestens 7. Oktober muss der den Eltern zugesandte Anmeldebogen mit einer Kopie der Geburtsurkunde des Kindes bei der gewünschten Grundschule vorliegen.

Die Unterlagen können per Post an die Schulegeschickt oder bis zu diesem Termin in den Briefkasten der Schule eingeworfen werden. Sollten die Unterlagen persönlich während der Öffnungszeiten im Schulsekretariat abgegeben werden, ersetzt das nicht den Vorstellungstermin. Ebenso kann bei der Abgabe keine persönliche, individuelle Beratung erfolgen. Das Kind muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Schule vorgestellt werden.