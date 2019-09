Ratingen : Die VHS startet Postkarten-Aktion zum großen Jubiläum

Ratingen In den Gebäuden der VHS und an einzelnen Stellen im Stadtgebiet liegen Postkarten zur Mitnahme aus.

Los geht’s ab sofort mit einer Verlosung über eine Postkartenkampagne: In den Gebäuden der VHS und an einzelnen Stellen im Stadtgebiet liegen Postkarten zur Mitnahme aus. Bis zum 11. Oktober hat jeder die Möglichkeit, einen Satz einzureichen, der beschreibt, was sie oder er mit der VHS verbindet. Zu gewinnen gibt es unter anderem Eintrittskarten für die Vorstellung des „Springmaus-Improvisationstheaters“ anlässlich der VHS-Jubiläumsfeier am 14. März 2020 im Stadttheater.

„Wir sind schon sehr auf die Rückläufer gespannt. Ob kritisch, nüchtern oder lustig – alles ist erwünscht! Und mit dem Einverständnis der Teilnehmenden möchten wir einzelne Beiträge gerne an verschiedenen Stellen während des Jubiläumsjahrs veröffentlichen“, so die VHS-Leiterin Claudia Stawicki.

Das aktuelle Herbstsemester ist neu gestartet und viele Kurse und Workshops laufen in den kommenden Wochen an. Wer also Interesse hat, sich in einem Kreativ-Kurs zu entfalten, eine neue Fremdsprache zu erlernen oder am Computer weiterzubilden, kann sich über die Internetseite der VHS unter: www.vhs-ratingen.de informieren und anmelden.