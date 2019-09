Zeltparty : Rauschendes Oktoberfest in Ratingen

Rauschendes Oktoberfest in Ratingen

Ratingen 1500 Gäste strömten auf den Schützenplatz – Neuauflage ist schon in Planung.

(RP) Es wurde geschunkelt, gelacht und getanzt – das zweite Oktoberfest der Ratinger Sankt Sebastiani Bruderschaft auf dem Schützenplatz war wieder ein voller Erfolg. Knapp 1500 Gäste waren im ausverkauften Festzelt mit dabei, im nächsten Jahr soll die Veranstaltung am Samstag, 12. September wiederholt werden.

„Es war ein toller Abend“, freuten sich im Anschluss Eckhard Franken, Gerd Eble und Christian Freund, die das Oktoberfest von Seiten der Bruderschaft gemeinsam mit Event-Planer Marc Pesch organisiert hatten. Schon um 20 Uhr standen die Gäste begeistert auf den Bänken und feierten zur Oktoberfest-Musik der Band „Brandig“ aus dem Kaiserwinkl. „Das ist ein tolles Publikum hier in Ratingen“, lobte Bandleader Martin Wilhelm, „die Menschen feiern ausgelassen und friedlich, so soll es sein.“ Bei Titeln wie „Cordula Grün“, „Hulapalu“ oder dem „Bobfahrerlied“ kochte die Stimmung, bis Mitternacht wurde später noch zur Musik von DJ Marc Pesch weitergefeiert. Koch Volker Koppenhagen aus Düsseldorf sorgte mit seinem Team für ein Wiesn-Catering von Leberkäs über Schweinsbraten bis hin zu Rotkohl und Knödeln. Matthias Kreutzer von MK Trachtenmode präsentierte im Zelt Dirndl und Lederhosen, wer noch nicht passend ausgestattet war, konnte sich bei ihm einkleiden. Bürgermeister Klaus Pesch übernahm den Fassanstich. Der Einlass funktionierte deutlich besser als noch vor zwei Jahren. Nur 45 Minuten dauerte es, bis die Gäste im Zelt waren – vor zwei Jahren hatten Kontrollen noch anderthalb Stunden in Anspruch genommen.