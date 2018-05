An(ge)dacht : "Geht hinaus in die Welt und verharrt nicht ängstlich"

Ratingen "Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen." (Markus 16,15). Dieser zentrale Satz der Frohen Botschaft wird in den Kirchen am vor-pfingstlichen Feiertag Christi Himmelfahrt verkündet.

Ist dies eine Aufforderung nur für die Jüngerinnen und Jünger Jesu damals vor 2000 Jahren, oder richtet sich der Appell auch an uns als Christinnen und Christen heute? Die Antwort ist klar und eindeutig: Sie gilt uns heute, hier und jetzt! Geht hinaus in die Welt! Verharrt nicht ängstlich und selbstverliebt in den Mauern Eurer Kirchen, sondern geht hinaus in die Welt zu allen Menschen und setzt Euch ein für seine Botschaft.

Verkündet und lebt die Botschaft am je eigenen Ort, auf die je eigene Art und Weise, mit Euren je eignen Möglichkeiten und Fähigkeiten! Aber, geht hinaus in die Welt und setzt Euch ein für Leben (-sfreude) und mehr Menschlichkeit, für größere Gerechtigkeit und Frieden.



Apropos Frieden: "Suche Frieden", unter diesem Leitmotiv versammeln sich von Christi Himmelfahrt bis Sonntag in der Friedensstadt Münster tausende Menschen zum 101. Katholikentag. Menschen mit vielen unterschiedlichen Motivationen und Glaubensmotiven begegnen einander, beten miteinander, feiern den Glauben und das Leben, sie diskutieren über die Herausforderungen unserer Zeit.

Auch hier folgen sie dem Auftrag Jesu: Geht hinaus in die Welt und sucht den Frieden. Erwartungsfroh und neugierig reihe ich mich ein in diese Gemeinschaft der Friedenssucher. Denn ist ein ehrliches und nachhaltiges nach Frieden suchen (und nicht einfach vorschnell Frieden haben), angesichts der vielen Kriege und Konfliktherde in unserer Welt, nicht wirklich die lohnende und notwendige Aufgabe für uns alle? Suchen wir miteinander, gehen wir hinaus in die Welt, in Seinem Namen! Dazu wünsche ich Ihnen und mir Mut, Kraft und Gottes Segen.

RALF GASSEN, GEMEINDEREFERENT, KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. PETER UND PAUL, RATINGEN

(RP)