Lintorf: Wendeschleife an der Siemensstraße wird gesperrt

Lintorf

Wegen Bauarbeiten wird die Wendeschleife an der Endhaltestelle Siemensstraße gesperrt - ab Montag, 14. Mai, 4 Uhr, für etwa eine Woche. Davon betroffen sind die Buslinien SB55 und 754. Die Haltestelle Siemensstraße wird an eine Ersatzhaltestelle auf der Straße An den Dieken in Höhe der Hausnummer 72 verlegt. Die Busse enden in Richtung Siemensstraße bereits an der Ersatzhaltestelle Siemensstraße und warten hier ihre Wendezeit ab. Von hier aus starten die Busse wieder und fahren eine Umleitung. Aushänge und Durchsagen in den Bussen informieren die Kunden.