Ratingen: Stadt will Straßen sicherer machen

Stadt will Straßen sicherer machen

Ratingen Die Verkehrsführung auf Maubeuger- und Wilhelmring wird geändert. Radfahrer sollen profitieren.

Wie Gerold Fahr (CDU) aus dem Hauptausschuss berichtete, gebe es keine gleichzeitige Sperrung von Wilhelmring und Bahnstraße. Die Sanierung des Wilhelmrings werde am Freitag beendet sein. Erst nach Freigabe des Wilhelmrings wird ab Montag die Bahnstraße zwischen Wilhelmring und Oberstraße zur Fertigstellung der neuen Straßendecke in eine Richtung gesperrt.

Die Bahnstraße bleibt in Richtung Innenstadt befahrbar. Bei den Sanierungen schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. So sieht es jedenfalls die Verwaltung: Es wurde und wird nicht nur die oberste Schicht der Asphaltdecke erneuert, sondern auch die Möglichkeit genutzt, die Fahrbahn neu aufzuteilen.

Ziel ist laut Verwaltung immer die Verbesserung der Verkehrssicherheit, so zum Beispiel durch die gesicherte Führung des Radverkehrs. "Der bisherige Zweirichtungsradweg entlang dem äußeren Ring wird langfristig aufgelöst. Das bedeutet, dass Radfahrer in nördliche Richtungen auf Radschutzstreifen geführt werden", erklärt der städtische Fahrradbeauftragte Martin Willke.

Es wurden aber auch die Fahrstreifen neu aufgeteilt, so dass eine bessere Verkehrsabwicklung an der Kreuzung Wilhelmring/Bahnstraße auch für den Kfz-Verkehr erreicht wird. Hier war es nötig, zu Lasten von Parkplätzen im Seitenraum die Fahrstreifen am Wilhelmring auszubauen.