Heiligenhaus: Schüler messen sich im Duathlon

Zuerst gehen die Kinder im Schwimmbecken an den Start. Foto: achim Blazy

Heiligenhaus Im Heljensbad treten die Teilnehmer in den Disziplinen Schwimmen und Laufen an.

Triathlon kennt inzwischen fast jeder: Bei dieser Disziplin messen sich Athleten in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Beim Duathlon dagegen geht es um zwei Sportarten, nämlich ums Schwimmen und Laufen. Und das lässt sich auch von Kindern und Jugendlichen durchaus bewältigen.

Termin Erstmals wird der Schüler-Duathlon vor den Sommerferien ausgetragen. In den vergangenen Jahren war der Termin immer erst danach.

Am Dienstag, 5. Juni, geht es ab 10 Uhr für insgesamt 96 angemeldete Schüler der Klassen 6 - 9 der Heiligenhauser weiterführenden Schulen um sportliche Erfolge. Die Teilnehmer starten zunächst ins kühle Nass. Es sind vier Längsbahnen im Schwimmerbecken, also 200 Meter zu bewältigen, bevor es anschließend nonstop auf die Laufstrecke von 1000 Meter quer durchs Freibadgelände geht.

Die dafür benötigte Zeitdistanz führt dann zur Platzierung der Teilnehmer in den einzelnen Startklassen und beschert jeweils den schnellsten Sechs eine Urkunde. Diese Veranstaltung wird gegen 14 Uhr beendet sein.

Am Mittwoch, 6. Juni, geht es dann ab 10.15 Uhr für 76 angemeldete Grundschüler der Klassen 4 an den Start. Bei dieser Veranstaltung lautet das Motto jedoch "Dabeisein ist alles". Hier steht die Freude an sportlicher Bewegung im Mittelpunkt. Alle Teilnehmer müssen dabei eine Querbahn im Schwimmerbecken - die ist 21 Meter lang - schwimmen und direkt im Anschluss auf die 400 Meter lange Laufstrecke gehen.