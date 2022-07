Feierabendmarkt : Ratinger schlemmen sich ins Wochenende

Ratingen An jedem dritten Freitag im Monat lädt die Ratingen Marketing zum Feierabendmarkt in die Innenstadt. Ab 16 Uhr darf geschlemmt werden.

() Einen lauen und vor allem niederschlagsfreien Sommerabend mit 21 Grad verspricht der Wetterdienst für Freitagabend. Eine wunderbare Gelegenheit also, das Wochenende mit einem Besuch auf dem Feierabendmarkt einzuläuten. An jedem dritten Freitag im Monat machen Streetfoodanbieter mit ihren rollenden Küchen in der Ratinger Innenstadt Station, um – gemeinsam mit lokalen Anbietern, die Besucher mit internationalen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ein wenig Urlaubsatmosphäre zu zaubern.

Am Freitag, 15. Juli, von 16 bis 21 Uhr können die Gäste sich durch Köstlichkeiten aus aller Welt schlemmen, ein exotisches Getränk genießen und den Tag in geselliger Runde bei einem kleinen musikalischen Rahmenprogramm ausklingen lassen. Flankiert wird der Feierabendmarkt von verlängerten Öffnungszeiten des lokalen Einzelhandels, der bis 20 Uhr zum Einkaufsbummel einlädt. So lässt sich der Sommer in Ratingen genießen.