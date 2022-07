Europazentrale in Ratingen : Fujifilm hat ein neues Zuhause

Fujifilm eröffnete an der Balcke-Dürr-Allee die neue Europazentrale. Zu Gast waren NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Fuji-Präsident Teiichi Goto, Toshi Iida, Geschäftsführer Fujifilm Europa und Bürgermeister Klaus Pesch. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Fujifilm eröffnet die neue Europazentrale an der Balcke-Dürr-Allee in Ratingen. Am neuen Standort arbeiten künftig 500 Menschen in den Bereichen Foto, Druck, Medizintechnik und Datenspeicherung.