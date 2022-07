Abgebot in Tiefenbroich : Ideen für Treff sind willkommen

Abgebot in Tiefenbroich

Nach längerer Corona-Pause hat der Mehrgenerationentreff in Tiefenbroich auch wieder geöffnet. Foto: Achim Blazy (abz)

Tiefenbroich Die Mehrgenerationeneinrichtung an der Sohlstättenstraße in Tiefenbroich ist offen für Vorschläge. Ansprechpartnerin ist die Leiterin des Treffs.

(jün) Wie soll der Stadtteil Tiefenbroich künftig aussehen? In Workshops sollen die Bürger nach den Sommerferien an den Planungen mitwirken. Ein Herzstück des Stadtteils ist bereits seit Mai 2019 der neue Mehrgenerationentreff an der Sohlstättenstraße 33c.