Ratinger Schützenfest : Schützen freuen sich auf Zeltparty mit Radspitz

Das große Schützenfest in Ratingen findet am ersten August-Wochenende statt. Foto: Achim Blazy/Blazy, Achim (abz)

(kle) Die Vorfreude ist sehr groß – verständlich nach der langen Corona-Pause. Unter dem Motto „Endlich wieder vereint!“ lädt die St. Sebastiani-Bruderschaft Ratingen für Freitag, 5. August, zum Auftakt des großen Schützen- und Heimatfestes zur Zeltparty mit der Band Radspitz ins Festzelt auf dem Kirmesplatz ein. Das große Schützenfest findet traditionell am ersten August-Wochenende statt.

Lange ist es her: Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Feuerwehr hatte es den ersten Auftritt der Band in Ratingen gebeben. Weitere Auftritte folgten: Eissporthalle Ratingen, Silvesterpartys im Pfarrsaal St. Peter und Paul, Auftritte auf Gut Cones und Einweihungsparty der neuen Feuerwache am Voisweg. Die Musiker waren immer gefeierte Gäste. Nun freuen sich die Schützen auf den erneuten Auftritt.