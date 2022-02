Ratingen West : Hochhaus-Brand: Anwohner in Lebensgefahr

Ratingen West Während des mehrstündigen Einsatzes am Donnerstagabend hatten sich bis zu 200 Schaulustige auf der Berliner Straße versammelt, die Polizei musste den Einsatzort mit zahlreichen Beamten absichern.

(kle) Nach dem Hochhaus-Brand auf der Berliner Straße hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Anfang der kommenden Woche wird der Brandort gemeinsam mit einem externen Brandsachverständigen untersucht. Am Donnerstag war gegen 16.30 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in der zehnten Etage eines Hochhauses ausgebrochen, die schnell in vollem Ausmaß brannte (die RP berichtete). Rund 120 Einsatzkräfte, auch aus anderen Städten kommend, waren nach West geeilt.