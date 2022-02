Neuanschaffung : AfD-Kritik an Müll-Lkw mit Brennstoffzellen

Ratingen Die Fraktion stimmte gegen die Anschaffung der Fahrzeuge und nannte mehrere Gründe dafür.

(RP) Die AfD-Fraktion hat gegen die geplante Anschaffung von zwei Brennstoffzellenfahrzeugen zur Müllbeseitigung gestimmt. Die öffentliche Hand lasse sich das immerhin 1,6 Millionen Euro kosten, hieß es. Das decke in etwa die Mehrkosten im Vergleich zur Anschaffung zweier konventionell betriebener Müllautos. Im Gegenzug würden etwa 85 Tonnen CO 2 jährlich eingespart.

Die AfD hat laut Mitteilung nachgerechnet: Bei einer zehnjährigen Einsatzdauer der Fahrzeuge würden mittels Brennstoffzellenantrieb 850 Tonnen CO 2 vermieden. Damit würde jede Tonne Kohlendioxid , die nun weniger in die Luft geblasen werde, nahezu 2000 Euro kosten.

Zum Vergleich: Die gegenwärtige CO 2 -Abgabe betrage gerade einmal 30 Euro pro Tonne. Dabei hätte es durchaus kostengünstigere Möglichkeiten gegeben, um klimaneutral zu fahren. Zum Beispiel durch die Verwendung nachwachsender Kraftstoffe wie etwa Ethanol oder Biodiesel, die bereits in ausreichender Menge zur Verfügung stehen zu etwa gleichen Preisen wie fossile Kraftstoffe, so die AfD.