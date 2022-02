Pläne für den Stadtteil : Grüne: Viele Chancen für die Speestraße

Lintorf Genau vor einem Jahr gab es noch Kritik an den Plänen der Grünen. Jetzt fährt der Bezirksausschuss auf einer Linie. Man sieht viel Entwicklungspotenzial für die beliebte Einkaufsstraße. Der Verkehr soll sich drastisch reduzieren.

Der Vorstoß der Fraktion der Grünen, die Speestraße in Lintorf umzugestalten, ist noch nicht allzu lange her. Nun, nach herber Kritik von Händlerseite und aus den Reihen der Politik, macht sich Genugtuung breit. Man hatte in einem Haushaltsantrag vor genau einem Jahr gefordert, Planungskosten für eine fußgänger- und fahrradfreundliche Umgestaltung der Speestraße mit Blick auf die Ortskernentwicklung bereitzustellen, um schließlich die Planung an ein externes Büro vergeben zu können.