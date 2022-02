Angedacht : Der Weg aus der Krise

Pfarrer Matthias Leithe / evangelische Kirche Ratingen West Foto: Achim Blazy (abz)

Krisen sind seit je her der Motor für Innovationen. Sie sind im Augenblick kräftezehrend und schwer auszuhalten, aber genauso eröffnen sie Zukunft. Vieles kommt auf den Prüfstand, besonders das, was in alten Gewohnheiten und Traditionen erstarrt zu sein scheint.

Sie führen zu der Erkenntnis, dass nur der Verzicht auf innere Sesshaftigkeit neue Freiheiten und somit Zukunft eröffnet.

Somit kann die augenscheinliche Krise der Kirchen ihre größte Chance sein. Die wichtigste Frage ist nicht so sehr, wo ein Kirchturm steht und wie er weiterhin bestehen kann, sondern wie Kirchengemeinden wieder in Gang kommen und wie sie neu entstehen können und wohin sie sich dazu bewegen müssen.