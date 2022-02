Pläne für Heiligenhaus : Bald Gegenverkehr auf dem Südring?

Derzeit können die Fahrzeuge den Südring nur in eine Richtung befahren. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Der Mobilitätsausschuss hat weitere Planungen für eine Gegenläufigkeit auf dem Südring, der Velberter Straße und der Pinner Straße auf den Weg geschickt. Hierfür stehen bereits 50.000 Euro zur Verfügung.

Bald könnte sich die Zahl der Einbahnstraßen-Schilder in der Stadt deutlich verringern: Auf den beiden größten Trassen der Stadt, dem Südring und der daran anschließenden Velberter Straße sowie auf der Pinner Straße sollen die Schilder offiziell weg – und der Gegenverkehr Einzug halten. Im Haushalt stehen für die weitere Entwicklung der möglichen Gegenläufigkeit, insbesondere auch der notwendigen Lichtsignalanlagen bereits 50.000 Euro zur Verfügung.

Rückblick: Nach der Eröffnung der Westfalenstraße und spätestens mit der Eröffnung des ersten Teilstücks der A44 im Jahr 2018 geriet das Thema Gegenläufigkeit zurück in den Fokus der Politik. In einer Machbarkeitsstudie samt ersten Berechnungen zeigte sich 2019: Pinner Straße, Velberter Straße und Südring seien im Gegenverkehr nicht nur leistungsfähig, durch die Reduzierung von Umwegfahrten komme es auch zu einer CO 2 -Einsparung in Höhe von etwa 200 Tonnen pro Jahr.

Info Widerstand gegen die Gegenläufigkeit Im Jahr 2018 formierte sich gegen erste Planungen Widerstand durch rund 100 Anwohner, die sich mit ihren Unterschriften gegen die Aufhebung der Zweispurigkeit aussprachen. Ihre Sorgen damals: Ein ohnehin schon hohes Verkehrsaufkommen, Lärm- und Abgasbelastungen, Staubildung, sowie zu wenig Parkplätze.

Der Mobilitätsausschuss übergab die Planungen am Dienstag nun in die nächste Phase. „Das ist der Startschuss, um weiter zu entwickeln und die Abstimmunggespräche mit dem Landesbetrieb und dem Kreis zu beginnen“, sagte der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein. „Da sind noch eine Menge Fragen zu klären und wir sind noch weit von einer Umsetzung entfernt.“ Zuvor wollte sich der technische Beigeordnete aber noch einmal versichern, dass die Gegenläufigkeit auch wirklich politisch gewollt ist: „Auch wenn ich das eigentlich bisher nicht wahrgenommen habe, aber sollte die überwiegende Mehrheit jetzt sagen, die Gegenläufigkeit kommt auf keinen Fall in Frage, dann sollten wir das an dieser Stelle auch so formulieren und nicht weiter planen.“

Aber die Ausschussmitglieder wollen – mehrheitlich, bei Enthaltung der Grünen. Die Bündnisgrünen seien allerdings nicht pauschal dagegen, wie Fraktionsvorsitzender Kai-Arndt Doth erklärt, sie vermissen bei der Planungsleistung jedoch die Ergebnisoffenheit und damit mögliche Alternativen in der Entwicklung, wie auch eine Berücksichtigung des Radverkehrs. Da das ganze Projekt nicht nur Anlieger oder nur einen Stadtteil betreffe, sondern die ganze Stadt, kann sich SPD-Fraktionschef Ingmar Janssen auch vorstellen, sobald Ergebnisse auf dem Tisch liegen, die Bürger zu beteiligen.

„Um den Gegenverkehr vollständig einzurichten, müssten die Lichtsignalanlagen an allen Knotenpunkten umgebaut werden und teilweise Linksabbiegestreifen eingerichtet werden, wodurch Stellplätze verloren gehen können“, heißt es in der Vorlage. Und weiter: „Die Anwohner des Südrings profitieren – genau wie die Anwohner der Verbindungsstraßen zwischen den Einbahnstraßen – sicherlich besonders davon, dass sie weniger Umwege fahren müssen, aber die – durch die Inbetriebnahme der A 44 in Heiligenhaus extrem reduzierte – Verkehrsmenge erhöht sich auf dem Südring wieder leicht, auch wenn sie nicht an die Zeit vor der A 44 und der Westfalenstraße heranreicht.“