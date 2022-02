Ratinger Feuerwehr : West bekommt eine Rettungswache

Info

Perspektiven: „Wir steigern insgesamt die Versorgungsqualität, indem wie mehr Wachen und damit Standorte näher am Bürger unterhalten“, so Feuerwehrchef René Schubert. In Breitscheid soll es an der Kölner Straße einen Neubau für eine Wache geben und perspektivisch auch in West. Große Herausforderungen für die Planer und das Feuerwehrteam.