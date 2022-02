Anpassungen in Hilden, Ratingen, Velbert : Sparkasse erhöht die Kontogebühren

Die Hauptstelle der Sparkasse in Ratingen an der Düsseldorfer Straße. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Zum 1. April gelten neue Preise für private Girokonten und Kreditkarten. 120.000 Kunden sind informiert und müssen den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen – online, schriftlich, telefonisch oder in den Filialen. Verbraucherschützer haben Musterklagen gegen die Berliner Sparkasse und die Sparkasse KölnBonn angestrengt.

„Wie jeder andere Kaufmann überprüfen wir regelmäßig unsere Leistungen und Preise und passen diese bei Bedarf an“, begründet Pressesprecher Holger Kleine die Preiserhöhung: „Unsere letzten Preisanpassungen erfolgten vor vier Jahren (Privatgiro) beziehungsweise sechs Jahren (Kreditkarten).“ Die Sparkasse HRV habe in den vergangenen Jahren ihre Leistungen rund um das Girokonto und den Zahlungsverkehr erweitert. Hinzugekommen seien etwa der Ausbau kontaktloser Zahlungsmöglichkeiten (ApplePay), der eSafe zur sicheren Verwahrung digitaler Dokumente im Online-Banking-Portal, das Angebot von InstantPayment („Echtzeitüberweisung“) sowie Investitionen in den generellen Ausbau der Sicherheit des elektronischen Zahlungsverkehrs. Stiftung Warentest hat die Sparkassen-App als beste Multibanking-App mit dem besten Datenschutz bewertet.

Darüber hinaus sei die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert das Kreditinstitut in Hilden, Ratingen und Velbert mit den meisten Filialen und Beraterinnen und Beratern – persönlich in der Filiale, aber auch persönlich telefonisch und digital über unser KundenServiceCenter. „Mit unseren Preisen für Privatgirokonten und Kreditkarten liegen wir absolut im Markt und bieten ein faires Preis- und Leistungsverzeichnis“, betont Vorstandssprecher Holger Kleine.

Für ein Giro­konto inklusive Girocard und Online­buchungen sollte niemand mehr als 5 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr bezahlen, sagt die Stiftung Warentest. Dieser Preis sei akzeptabel, wenn die Bank dafür Buchungen abwi­ckelt, Geld­automaten bereit­stellt und Beratung sowie sichere Technik fürs Online­banking anbietet. Diese Grenze könnten auch Banken mit Filialen unterbieten. Wer mehr für ein Giro­konto zahlt, sollte einen Wechsel zu einem güns­tigen Giro­konto in Betracht ziehen, so die Verbraucherschützer.

Am 25. Januar hat die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert rund 200.000 Mailings – digital und per Brief – an ihre Privatkunden verschickt und um aktive Zustimmung zu ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Konditionen gebeten. Manches Unternehmen wolle aber nicht nur die Zustimmung für die Zukunft, sondern auch die Genehmigung für die Vergangenheit, beobachtet die Stiftung Warentest. „Kunden der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert stimmen nur der aktuellen Erhöhung zu“, betont Holger Kleine. Bei anderen Banken sollen Kunden Änderungen der Geschäftsbedingungen nach­träglich zustimmen und so auf ihre Rechte verzichten. Das könnten Banken und Sparkassen aber nicht verlangen, sagen die Verbraucherschützer.