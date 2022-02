Tiefenbroich : 88-Jährige erkennt Betrüger in ihrer Wohnung

88-Jährige erkennt Betrüger in ihrer Wohnung

Tiefenbroich Bertramsweg in Tiefenbroich: Die Seniorin konnte noch rechtzeitig reagieren, die Unbekannten entkamen wohl ohne Beute.

(RP) Eine 88-jährige Frau aus Tiefenbroich hat gerade noch rechtzeitig erkannt, dass sich Betrüger am Mittwoch Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatten. Die beiden Männer, die sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgaben, verließen schließlich die Wohnung. Es kam zu keinem Schaden.

Das war nach Angaben der Polizei geschehen: Gegen 11.30 Uhr wurde die Ratingerin vor ihrem Wohnhaus am Bertramsweg von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angesprochen. Er gab vor, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und im Haus Messungen vornehmen zu müssen. Zunächst ging der Mann nach Angaben der Zeugin in den Keller und begab sich dann in die Wohnung der 88-Jährigen.