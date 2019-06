Ratingen : CDU-Fraktion: Blühstreifen gegen Insekten-Sterben

Stadt Ratingen soll Aktion der Landwirte, Grundeigentümer und Jäger zunächst für die Dauer eines Jahres unterstützen.

(RP) „Gerade in den letzten Monaten sind das Insektensterben und der Rückgang der Bienenvölker oft diskutiert worden. Wir wollen etwas für die Verbesserung der Lebensräume der Insekten tun“, so begründet Stefan Heins, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, einen Antrag der CDU-Fraktion: Sie möchte, dass die Stadt Ratingen eine entsprechende Aktion der Landwirte, Grundeigentümer und Jäger unterstützt, die Blühstreifen am Rande von landwirtschaftlich genutzten Flächen einrichten will.

„Auch in Meerbusch ist diese Aktion bereits erfolgreich“, so Stefan Heins weiter. Hier werden als Paten Privatpersonen, Firmen, Vereine, Institutionen, einbezogen, die sich mit einem nach Flächengröße gestaffelten Beitrag in Höhe von 50 Cent pro Quadratmeter an den Kosten für die Aussaat beteiligen können und namentlich benannt werden. „Diese Aktion können wir uns für Ratingen sehr gut vorstellen“, so Hanno Paas abschließend. Deshalb soll die Stadt Ratingen Kontakt zur Ratinger Bauernschaft, den Grundeigentümern und dem Hegering aufnehmen und eigene geeignete städtische Flächen und weitere Möglichkeiten der Unterstützung prüfen.