Lintorf : Familienfest bei den Schützen

Lintorf Am Donnerstag werden auch die Karten für den Bayrischen Abend verkauft.

(RP) Für Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), lädt die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464 zum Familientag auf dem Schützenplatz am Thunesweg ein. Nach der Fronleichnamsprozession der katholischen Kirchengemeinde St. Anna, an der die Schützen wie jedes Jahr teilnehmen, eröffnet Schützenchef Andreas Preuß gegen elf Uhr den Familientag. Das Schießen um den Traditionskönig und den Traditionskronprinzen steht im Mittelpunkt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Schützenchef Preuß: „An diesem Tag verkaufen wir auch die Eintrittskarten für den beliebten Bayrischen Abend am Schützenfestfreitag im Festzelt.” Für Stimmung im Zelt sorgt an diesem Abend die bayrische Band „Geile Zeit“. Die Karten sind bei den Jungschützen für zwölf Euro im Vorverkauf erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Sie werden zudem in der Parfümerie Füsgen und Tabak Hamacher am Konrad-Adenauer-Platz, bei Juwelier Steingen und Nicci’s Saloon an der Speestraße verkauft.