Raiffeisenmarkt in Sonsbeck : Mit Blumensamen gegen Insektensterben

Sonsbeck Der Raiffeisenmarkt schenkt jedem Landwirt, der Mais-Saatgut kauft, einen Eimer Blumensamen. Wenn alle Mischungen, die Kunden erhalten, in die Erde gebracht werden, sind das 100 Hektar Blühstreifen.

Wenn alle Mischungen, die Kunden erhalten, in die Erde gebracht werden, sind das 100 Hektar Blühstreifen. Das ist im Sommer nicht nur schön anzusehen, sondern hat einen hohen ökologischen Nutzen, für den die Landwirte etwas weniger Ertrag auf ihrer Fläche gerne in Kauf nehmen. Bieten die Streifen entlang der großflächigen Maisfelder doch Bienen und anderen Insekten Nahrung und einen attraktiven Lebensraum für zahlreiche heimische Kleintierarten. Erklärend setzt das Handelshaus eine kostenfreie Beschilderung der Blumenstreifen an stark frequentierten Wegen ein, die auf den aktiven, farbenfrohen Artenschutz aufmerksam macht und so vielleicht zu weiterer Nachahmung anregt.

Je 1000 Eimer wurden in 2018 sowie 2019 produziert. Das entspricht pro Jahr einer Blumenwiesenfläche von einer Million Quadratmetern oder rund 140 Fußballfeldern. Die Aktions-Idee des Führungskreises der Agri-V komme bei den Verbrauchern gut an. Längst hätten auch Privatkunden Interesse an den Saat-Eimern bekundet, so dass die Blumenmischung inzwischen auch in den Raiffeisen-Märkten zu bekommen ist. „Wir als Handelshaus merken, dass unsere Mitglieder und Kunden viel mehr in Richtung Artenschutz machen möchten. Noch vor fünf Jahren bestand daran deutlich weniger Interesse, auch Endverbraucher haben nur wenig danach gefragt“, erläutert Andreas van Doornick. Daher habe man im Führungskreis überlegt, was man machen könne in Verbindung mit dem, wofür die Agri-V-Raiffeisen steht. „Wir sind eine Genossenschaft. Wir tun das für unsere Mitglieder und Kunden“, erläutert van Doornick.