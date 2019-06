Artenschutzkonferenz tagt in Düsseldorf : Blühstreifen gegen das Insektensterben

Düsseldorf Immer mehr Landwirte verzichten auf die Nutzung von Randstücken ihrer Felder. Das reiche nicht, um das Insektensterben zu stoppen, sagen Experten. Die Landesregierung räumt Versäumnisse beim Artenschutz ein.

Mehr Fläche für Wildpflanzen gleich mehr Insekten, so die einfache Rechnung. Denn die gibt es immer weniger: Seit 1989 hat die Biomasse von Fluginsekten an manchen Orten in NRW um 70 Prozent abgenommen. Das ergab eine Studie des Entomologischen Vereins Krefeld, die 2017 weltweit für Aufsehen sorgte. Nicht nur Insekten sind betroffen, sondern auch andere Tiere und Pflanzen. Der Weltbiodiversitätsrat geht davon aus, dass etwa eine Million von acht Millionen Tier- und Pflanzenarten bedroht ist. Eine der Hauptursachen: die Landnutzung durch den Menschen.

Auch für Ralf Bilke sind Blühstreifen nur „ein Baustein von ganz vielen“. Die Anbindung an Schutzgebiete sei besonders wichtig, damit Insekten nicht auf ‚wilde Inseln’ in ansonsten lebensfeindlichen Gebieten gelockt werden. „Schutzgebiete müssen außerdem besser gepuffert werden“ – zum Schutz vor den Umweltfolgen konventioneller Landwirtschaft. „Allen voran“, so Bilke, „brauchen wir aber ein Umsteuern in der Landwirtschaft.“ Denn Pestizide bekämpfen nicht nur Schädlinge, sondern treffen auch andere Insekten. „Gerade Neonicotinoide – sehr hoch dosierte Insektizide – beeinträchtigen langfristig den Orientierungssinn und die Reproduktion von Fluginsekten“, erklärt Bilke.

Auch die Landespolitik will das Insektensterben schärfer in den Blick nehmen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) räumte am Montag bei einer Artenschutzkonferenz in Düsseldorf – der ersten überhaupt in NRW – Versäumnisse der Politik bei diesem Thema ein. „Unsere Partei hat da besonderen Nachholbedarf, die Bedeutung des Themas zu erkennen“, sagte Laschet selbstkritisch vor rund 300 Experten aus Politik, Wissenschaft, Kommunen und Forstwirtschaft. Gleichwohl müsse die Politik den ökologischen Wandel in einer Form gestalten, „dass die Menschen auch mitgehen“, so Laschet. In einem Industrieland wie NRW sei es besonders wichtig, auch die Sorgen der Menschen um ihre Arbeitsplätze zu berücksichtigen.