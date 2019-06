Ratingen : Qi-Gong-Übungen im Drupnas-Park

Ab dem 2. Juli können alle wieder mitmachen. Trainiert wird bei trockenem Wetter.

Jeweils Dienstagmorgen, in der Zeit von 8 bis 8.45 Uhr, treffen sich zwölf Wochen lang alle zum kostenfreien Bewegungs- und Entspannungstraining im Drupnas-Park in Ratingen Lintorf. Los geht es am 2. Juli, Ende ist am 17. September. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Trainiert wird nur bei trockenem Wetter.