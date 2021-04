Feuer in Tiefenbroich : Haus in Tiefenbroich brennt völlig aus

Tiefenbroich Großeinsatz auf der Jägerhofstraße: Schaden in Höhe von 150.000 Euro, Ursache ist unklar.

(kle) Bei einem Brand eines leerstehenden Gebäudes auf der Jägerhofstraße in Tiefenbroich ist am vergangenen Montagabend nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr veranlasste beim Eintreffen direkt eine Alarmstufenerhöhung, da der Anbau im Vollbrand stand. Durch den Einsatz von drei C-Rohren sowie einem Wenderohr über die Drehleiter konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses verhindert werden. Gegen 20 Uhr hatten aufmerksame Anwohner der Jägerhofstraße den Brand am zurzeit unbewohnten Einfamilienhaus an der Einmündung Jägerhofstraße/Wittlaerer Straße bemerkt.