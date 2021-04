Nachhaltigkeit in Heiligenhaus : Kita-Kinder pflanzen Apfelbaum in ihrem Garten

Die Kita Löwenzahn pflanzt einen Apfelbaum im Garten. Die Kinder helfen eifrig mit. Foto: RP/Stadt Heiligenhaus

Heiligenhaus (RP) In der Kita Löwenzahn in der Unterilp in Heiligenhaus haben jetzt Kinder und die Erzieher einen Apfelbaum eingepflanzt.

Die Kita ist eine von rund 1000 Kindertageseinrichtungen, die an der Apfelbaum-Aktion des Tiefkühl-Spezialisten Eismann teilgenommen hat. Der Lebensmittel-Lieferdienst setzt mit seiner Spendenaktion „Apfelbäume für Kitas“ ein Zeichen für Nachhaltigkeit und möchte Kinder für die Natur sensibilisieren. Eismann plant in diesem Jahr mindestens 10.000 Bäume zu pflanzen.

„Mit einem eigenen Apfelbaum im Garten lernen die Kinder mehr über das heimische Obst und über gesunde Ernährung“, sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer der Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH. Der Viertelstamm-Apfelbaum der Sorte „Elstar“ hat eine Stammhöhe von 60 bis 80 Zentimeter und trägt bereits ab dem zweiten Jahr Früchte.