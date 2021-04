Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei weitere Todesfälle

Kreis Mettmann Inzwischen gehen 57 Prozent aller Corona-Erkrankungen auf eine Virusmutation zurück. Die Zahl der Infektionen ist insgesamt niedriger, die Zahl der Neuerkrankungen liegt Dienstag aber um 77 höher als am Montag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1907 Infizierte, 78 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 242 (-12; 13 Neuerkrankungen, 25 genesen), in Haan 92 (+3; 10 neu, 5 genesen), in Heiligenhaus 107 (+3; 9 neu, 6 genesen), in Hilden 136 (-10; 8 neu, 18 genesen), in Langenfeld 227 (-7; 21 neu, 28 genesen), in Mettmann 121 (-15; 5 neu, 20 genesen), in Monheim 179 (+1; 20 neu, 18 genesen), in Ratingen 431 (-35; 17 neu, 52 genesen), in Velbert 309 (-5; 22 neu, 27 genesen) und in Wülfrath 63 (-1; 3 neu, 4 genesen). Der Anteil der festgestellten Virusmutationen liegt bei 57 Prozent.